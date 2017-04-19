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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТА В РАЗВИТИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК С КИТАЕМ БЖД РАССМАТРИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК УСКОРЕННЫМИ КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПОЕЗДАМИ
16:55 19.04.2017

19 апреля в Минске состоялись переговоры начальника Белорусской железной дороги с руководством корпорации «Китайские железные дороги».

Китайскую делегацию возглавил заместитель генерального директора корпорации «Китайские железные дороги» Лю Чжэньфан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стороны обменялись информацией о структуре и функционировании государственного объединения «Белорусская железная дорога» и корпорации «Китайские железные дороги», а также обсудили перспективы развития перевозок грузов в сообщении Китай-Европа.

Увеличение объемов перевозок грузов в сообщении с Китаем является одним из ключевых направлений деятельности Белорусской железной дороги в рамках участия в реализации инициативы строительства «Экономического пояса Шелкового пути». В качестве приоритета в развитии грузовых перевозок в сообщении с Китаем Белорусская железная дорога в первую очередь рассматривает увеличение объемов перевозок грузов ускоренными контейнерными поездами.
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