Соглашение о сотрудничестве между акционерным обществом «Роскартография» и топографо-геодезическим республиканским унитарным предприятием «Белгеодезия» в области геодезии, картографии и пространственных данных будет подписано 20 апреля в Минске на Международной научно-практической конференции «Геодезия, картография и навигация – современные подходы к формированию и использованию геопространственных данных».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, соглашение послужит расширению обмена опытом между сторонами и реализации ими новых проектов в области геодезической и картографической деятельности. В частности, эффективному использованию и совершенствованию научно-технического и производственного потенциала и интенсификации отношений предприятий в научно-технической области.

Сотрудничество сторон планируется осуществлять путем встреч специалистов, обмена опытом и технологиями выполнения геодезических и картографических работ, а также взаимодействия при выполнении работ на договорных и субподрядных условиях в области геодезической и картографической деятельности, при реализации совместных проектов, обмена информацией в области законодательства и иных нормативно-технических и методических документах, регулирующих геодезическую и картографическую деятельность.

Кроме того, в ходе Международной научно-практической конференции «Геодезия, картография и навигация – современные подходы к формированию и использованию геопространственных данных» белорусские и российские специалисты намерены подробно обсудить еще одно важное направление, которое затрагивает производственную и научно-техническую кооперацию двух стран в области геодезии и не только – разработку аэросъёмочной топографической камеры среднего формата с возможностью эксплуатации на беспилотных летательных аппаратах с целью мониторинга территорий для целей кадастра и обновления топографических карт.

Конференция пройдет с 19 по 20 апреля 2017 года и будет приурочена 70-летию со дня образования топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия «Белгеодезия» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь и объявленному в Беларуси Году науки.

В Минск с целью проанализировать состояние и перспективы развития топографо-геодезического и картографического производства, обменяться мнениями и практическим опытом работ в области геодезии, картографии, фотограмметрии и навигации для информационно-технологического формирования и развития инфраструктуры пространственных данных съедутся геодезисты из Беларуси, России, Украины и Азербайджана. О своем желании принять участие в мероприятии заявили более 80 представителей геодезической отрасли названных стран.

Тематика конференции представляет интерес для руководителей, учёных и специалистов, занимающихся исследованиями и разработками в следующих областях: геодезии, гравиметрии, картографии, фотограмметрии, навигации; совершенствования нормативно-правового обеспечения геодезических и картографических работ государственного и специального назначения; информационного обеспечения выполнения геодезических и картографических работ; развития средств и методов получения и обработки геопространственных данных; развития рынка услуг в сфере навигационной деятельности; использования материалов и данных картографо-геодезических фондов.