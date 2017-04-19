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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУП «БЕЛГЕОДЕЗИЯ» И АО «РОСКАРТОГРАФИЯ» ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:21 19.04.2017
Соглашение о сотрудничестве между акционерным обществом «Роскартография» и топографо-геодезическим республиканским унитарным предприятием «Белгеодезия» в области геодезии, картографии и пространственных данных будет подписано 20 апреля в Минске на Международной научно-практической конференции «Геодезия, картография и навигация – современные подходы к формированию и использованию геопространственных данных».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, соглашение послужит расширению обмена опытом между сторонами и реализации ими новых проектов в области геодезической и картографической деятельности. В частности, эффективному использованию и совершенствованию научно-технического и производственного потенциала и интенсификации отношений предприятий в научно-технической области.
Сотрудничество сторон планируется осуществлять путем встреч специалистов, обмена опытом и технологиями выполнения геодезических и картографических работ, а также взаимодействия при выполнении работ на договорных и субподрядных условиях в области геодезической и картографической деятельности, при реализации совместных проектов, обмена информацией в области законодательства и иных нормативно-технических и методических документах, регулирующих геодезическую и картографическую деятельность.
Кроме того, в ходе Международной научно-практической конференции «Геодезия, картография и навигация – современные подходы к формированию и использованию геопространственных данных» белорусские и российские специалисты намерены подробно обсудить еще одно важное направление, которое затрагивает производственную и научно-техническую кооперацию двух стран в области геодезии и не только – разработку аэросъёмочной топографической камеры среднего формата с возможностью эксплуатации на беспилотных летательных аппаратах с целью мониторинга территорий для целей кадастра и обновления топографических карт.
Конференция пройдет с 19 по 20 апреля 2017 года и будет приурочена 70-летию со дня образования топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия «Белгеодезия» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь и объявленному в Беларуси Году науки.
В Минск с целью проанализировать состояние и перспективы развития топографо-геодезического и картографического производства, обменяться мнениями и практическим опытом работ в области геодезии, картографии, фотограмметрии и навигации для информационно-технологического формирования и развития инфраструктуры пространственных данных съедутся геодезисты из Беларуси, России, Украины и Азербайджана. О своем желании принять участие в мероприятии заявили более 80 представителей геодезической отрасли названных стран.
Тематика конференции представляет интерес для руководителей, учёных и специалистов, занимающихся исследованиями и разработками в следующих областях: геодезии, гравиметрии, картографии, фотограмметрии, навигации; совершенствования нормативно-правового обеспечения геодезических и картографических работ государственного и специального назначения; информационного обеспечения выполнения геодезических и картографических работ; развития средств и методов получения и обработки геопространственных данных; развития рынка услуг в сфере навигационной деятельности; использования материалов и данных картографо-геодезических фондов.
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