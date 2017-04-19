Команда Беларуси примет участие в XXIV международной конференции юных ученых, которая будет проходить с 17 по 22 апреля 2017 г. в Штутгарте (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, международная конференция юных ученых по физике, математике, информатике, экологии проводится с 1994 года для выявления лучших проектов школьников в каждой из дисциплин. Ежегодно в конференции принимают участие лучшие ребята из Европы, Азии и Африки.

Команда Республики Беларусь результативно принимает участие в международной конференции юных ученых. Так, в 2015 году команда из 6 учащихся завоевала одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали, в 2016 – две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

От Республики Беларусь на XXIV международную конференцию юных ученых направлены учащиеся – победители республиканских конкурсов работ исследовательского характера (конференций) учащихся по учебным предметам «Математика», «Физика», «Информатика», «Биология», которые проходили в Республике Беларусь с 24 по 26 февраля 2017 года. Дополнительно учащиеся прошли тестирование на уровень владения ими английским языком, поскольку международная конференция проходит на английском языке.

Руководители команды – учитель лицея БГУ Леонид Маркович и доцент кафедры теоретической физики и астрофизики физического факультета БГУ Виталий Жилко.