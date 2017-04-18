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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ПРЕЗЕНТУЕТ СВОЙ ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ТРАНСПОРТНОЙ ВЫСТАВКЕ «ТРАНСРОССИЯ-2017»
10:07 19.04.2017

Белорусская железная дорога презентует свой транзитный потенциал на транспортной выставке «ТрансРоссия-2017», которая проходит в Красногорске (Российская Федерация) с 18 по 20 апреля.

Делегацию Белорусской железной дороги возглавляет первый заместитель начальника дороги Игорь Шилов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, «ТрансРоссия» на протяжении многих лет удерживает позиции крупнейшего в Восточной Европе мероприятия по транспорту и логистике.

Для Белорусской железной дороги главная цель участия в выставке — реклама своих услуг с целью привлечения дополнительных грузопотоков, возможность прямого контакта с потенциальными клиентами.

Используя площадку выставки, специалисты белорусской магистрали проведут ряд встреч с представителями железнодорожных транспортных и экспедиторских компаний России, Латвии, Литвы, Казахстана по развитию транзитных перевозок. Важное внимание будет уделено рекламе контейнерных перевозок. На стенде Белорусской железной дороги будут представлены информационно-рекламные материалы об услугах магистрали, технического и технологического потенциала перегрузочных мощностей, тарифной политике. Организована презентация возможности оказания контрейлерных перевозок, ознакомление участников и посетителей выставки с преимуществами, технологией, маршрутами и ставками данного вида перевозок.

В рамках мероприятия в день открытия выставки для своих партнеров, участников и посетителей выставки специалисты дороги организуют презентацию, посвященную празднованию 155-летия Белорусской железной дороги, которое она отмечает в 2017 году.

Участие Белорусской железной дороги в выставке — это возможность установления новых и поддержания уже имеющихся деловых контактов с железнодорожными и транспортными администрациями стран СНГ, Балтии и Европы, экспедиторскими и операторскими компаниями, грузовладельцами и администрациями портов. Главная задача — привлечь дополнительные грузопотоки с участием Белорусской железной дороги.

Также свои возможности продемонстрирует на выставке государственное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС - транспортно-логистический центр Белорусской железной дороги». Оно оказывает полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг.
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