МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В БЕЛГРАДЕ СОСТОЯЛИСЬ БЕЛОРУССКО-СЕРБСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

09:07 19.04.2017 В Белграде 18 апреля состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Сербии. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, сербскую – заместитель министра иностранных дел Горан Алексич. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов белорусско-сербского сотрудничества, включая развитие политических отношений, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества. Белорусскую делегацию принял первый заместитель председателя правительства — министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Стороны рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня.