|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛГРАДЕ СОСТОЯЛИСЬ БЕЛОРУССКО-СЕРБСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
09:07 19.04.2017
В Белграде 18 апреля состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Сербии.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, сербскую – заместитель министра иностранных дел Горан Алексич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов белорусско-сербского сотрудничества, включая развитие политических отношений, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества.
Белорусскую делегацию принял первый заместитель председателя правительства — министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2017
Курсы в банках
на 19.04.2017
Конвертация в банках
на 19.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте