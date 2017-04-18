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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОБЯКОВ ЗАЯВИЛ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ БЕЛАРУСИ В РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
16:00 18.04.2017

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества и реализации новых совместных проектов с Международным союзом электросвязи. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Хоулинем Чжао.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководитель правительства Беларуси отметил положительную динамику развития взаимовыгодного партнерства с Международным союзом электросвязи. Андрей Кобяков напомнил, что Беларусь ставит перед собой задачу по вхождению в тридцатку ведущих стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

"Мы уверены, что в результате плодотворного взаимодействия с Международным союзом электросвязи мы сможем достичь этой цели в ближайшее время", - отметил он.

Беларусь заинтересована в реализации с союзом совместных проектов, направленных на эффективное развитие цифровых технологий. Республика первой среди стран СНГ перешла с аналогового на цифровое эфирное телевещание, чему способствовала работа консультативно-методического центра, созданного при поддержке Международного союза электросвязи.

"Полагаем возможным с вашей поддержкой задействовать наработки данного центра не только для региона СНГ, но и в ряде других стран", - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что в ноябре 2016 года подписано соглашение между Министерством связи и информатизации Беларуси и Международным союзом электросвязи об оказании союзу помощи в проведении измерений, связанных со случаями вредных помех. Это дало возможность задействовать возможности белорусской наземной станции спутниковой связи.

Для реализации инициативы по обеспечению возможности доступа к услугам в сфере информационно-коммуникационных технологий лиц с ограниченными возможностями здоровья в сентябре 2016 года на базе Белорусской государственной академии связи открыт центр обучения для людей с нарушением слуха.

"Уже завершена работа по созданию второго информационно-обучающего центра для людей с нарушением слуха и речи в Витебском филиале академии связи, который планируется открыть дистанционно с вашим участием, - продолжил Андрей Кобяков. - В целях организации дальнейшего учебного процесса на базе учебного заведения мы заинтересованы в экспертной и финансовой помощи Международного союза электросвязи для разработки инновационных курсов по инфокоммуникациям, в том числе поддержке и развитии дистанционной образовательной функции данных центров, содействии в подготовке кадров, организации и проведении мероприятий для лиц с нарушением слуха и речи".

Беларусь будет и далее уделять особое внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества с Международным союзом электросвязи. "Предлагаем на сессии совета Международного союза электросвязи рассмотреть вопрос о повышении статуса созданного в Москве зонального офиса для стран СНГ до уровня регионального отделения. Мы выражаем надежду на вашу поддержку этого предложения, - сказал Андрей Кобяков. - Регион СНГ в настоящее время остается единственным, в котором нет регионального отделения Международного союза электросвязи".

Руководитель правительства подчеркнул, что информационно-коммуникационный сектор Беларуси открыт для иностранных инвестиций.

"Правительство всегда готово рассмотреть и поддержать предложения по развитию взаимовыгодного сотрудничества в данной области", - заявил он.
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