Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

"Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая", - отметил он.

"Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая", - добавил А. Лукашенко.

Он также выразил обеспокоенность несбалансированностью двусторонней торговли с Китаем.

"Меня очень беспокоит - и вы, наверное, это заметили - несбалансированность нашей двусторонней торговли. Очень просил бы вас уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он предложил Чжан Дэцзяну детально обсудить развитие белорусско-китайского сотрудничества в области экономики, в том числе в торговой, инвестиционной и финансовой сферах. В частности, речь шла о привлечении инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", взаимодействии в банковском секторе.