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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ХОЧЕТ РАЗМЕСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ НА РЫНКЕ КИТАЯ
12:00 18.04.2017
Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.
"Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая", - отметил он.
"Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая", - добавил А. Лукашенко.
Он также выразил обеспокоенность несбалансированностью двусторонней торговли с Китаем.
"Меня очень беспокоит - и вы, наверное, это заметили - несбалансированность нашей двусторонней торговли. Очень просил бы вас уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев", - сказал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он предложил Чжан Дэцзяну детально обсудить развитие белорусско-китайского сотрудничества в области экономики, в том числе в торговой, инвестиционной и финансовой сферах. В частности, речь шла о привлечении инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", взаимодействии в банковском секторе.
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