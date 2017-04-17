В Минске 17-21 апреля проходит XXXII заседание КГД (ответственных представителей) железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, программой мероприятия предусмотрено проведение 17-19 апреля совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций. 20 апреля пройдет XXXII заседание конференции генеральных директоров ОСЖД.

Белорусская железная дорога выступает организатором данного международного форума. Заседание КГД проходит под председательством начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова.

В заседании КГД принимают участие делегации железных дорог, входящих в состав ОСЖД, а также представители наблюдателей и присоединенных железнодорожных предприятий ОСЖД.

Среди участников форума делегации: Комитета ОСЖД, железнодорожных компаний из Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии. Также приглашенные гости — представители ряда международных организаций, среди которых Международный союз железных дорог, Координационный совет по транссибирским перевозкам.

Повестка дня XXXII заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД включает рассмотрение 14 вопросов.

Открывая 17 апреля мероприятие, Владимир Морозов отметил, что за годы совместного сотрудничества белорусской магистрали в рамках ОСЖД достигнуты положительные результаты в развитии международных железнодорожных перевозок в сообщении между Европой и Азией.

ОСЖД является важной международной организацией, в рамках которой разрабатываются международные Соглашения и договоры, регламентирующие международные перевозки грузов и пассажиров в сообщении Европа‑Азия с применением различного транспортного права, а также решаются экономические, финансовые, эксплуатационные и технические вопросы функционирования железнодорожного транспорта.

В 2017 году исполняется 25 лет участия Белорусской железной дороги в деятельности ОСЖД. Кроме того, 2017 год проходит под знаком 155-летия БЖД.

Сегодня БЖД является крупной государственной компанией, занимающей ведущее место в транспортном комплексе республики, которая обеспечивает более 62% грузооборота всех видов транспорта общего пользования, 30% экспорта транспортных услуг и около 40% пассажирооборота.

Главными партнерами БЖД в организации перевозок грузов являются Россия, Литва, Латвия, Украина, Польша, Казахстан и Китай.

Ежегодно БЖД перевозит порядка 130 млн тонн грузов и около 82 млн пассажиров.

Специалисты Белорусской железной дороги принимают активное участие в работе постоянных рабочих групп и комиссий ОСЖД, а руководство дороги — в сессиях совещания министров и заседаниях конференции генеральных директоров железных дорог.

Беларусь является связующим звеном двух мощных экономических союзов ЕАЭС и ЕС, важным вектором проекта «Экономического пояса Шелкового пути».

Белорусская железная дорога имеет большой потенциал для обеспечения и наращивания объемов перевозок.

Важное преимущество железнодорожного транспорта Беларуси ‑ развитая терминальная инфраструктура. На крупнейших грузовых станциях созданы современные транспортно-логистические центры, развиваются информационные сервисы.

Согласованные размеры движения с соседними железнодорожными администрациями позволяют ежесуточно принимать и отправлять по межгосударственным стыковым пунктам 242 пары грузовых поездов.

Одним из стратегических направлений для Белорусской железной дороги является развитие и совершенствование технологии контейнерных перевозок.

За 2016 год ускоренными контейнерными поездами по Белорусской железной дороге перевезено 235,5 тыс. контейнеров в ДФЭ или 143,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Контейнерный бизнес Белорусская железная дорога развивает благодаря участию в ряде проектов.

По итогам работы за 2016 год достигнута положительная динамика роста контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай, которыми перевезено порядка 146 тыс. контейнеров в ДФЭ или в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

За январь‑март 2017 года перевезено 45, 9 тыс. контейнеров в ДФЭ или в 2,1 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Частота курсирования контейнерных поездов в направлении Китай-Европа-Китай уже достигла 38 раз в неделю.

В настоящее время более 470 предприятий республики, в том числе порядка 80 экспедиторских организаций взаимодействуют с Белорусской железной дорогой посредством АС «Электронная перевозка».

Белорусская железная дорога уделяет первостепенное значение модернизации железнодорожной инфраструктуры и использованию инновационного подвижного состава, укрепляя свой транзитный потенциал и выступая надежной поддержкой экспорту белорусской внешнеторговой продукции.

В рамках 9-го Общеевропейского транспортного коридора реализуется инвестиционный проект по электрификации участка железнодорожной линии Молодечно-Гудогай-госграница с Литовской Республикой. В 2017 году работы по электрификации этого направления, протяженностью 84 км, Белорусская железная дорога планирует завершить.

В планах дороги до 2020 года — электрификация участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров. Это позволит организовать сквозное движение поездов на электротяге в границах IX Общеевропейского транспортного коридора от Литвы до портов Черного моря через Беларусь.

Для повышения качества обслуживания пассажиров модернизируются вокзальные комплексы, внедряются современные информационные технологии.