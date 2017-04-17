Компания Zoomlion построит крупный завод по созданию оборудования для белорусско-китайской спецтехники, собираемой совместно с Минским автозаводом. Первый камень будущего производства установлен 15 апреля на территории индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, первая продукция, как ожидается, появится в 2019 году. Под Минском будут создавать китайское навесное оборудование для коммунальной и дорожно-строительной техники. Потом его будут перевозить в Могилев, где на свободных площадях «Могилевтрансмаша» установят на белорусские шасси, чтобы получить готовые спецмашины.

Основанная в 1992 году, компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. занимается преимущественно разработкой и производством высокотехнологичного оборудования, использующегося в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, экологической отрасли, транспортных проектах и коммунальной сфере.