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В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» КОМПАНИЯ ZOOMLION ПОСТРОИТ ЗАВОД ПО СОЗДАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОБИРАЕМОЙ СОВМЕСТНО С МАЗ СПЕЦТЕХНИКИ
15:34 17.04.2017

Компания Zoomlion построит крупный завод по созданию оборудования для белорусско-китайской спецтехники, собираемой совместно с Минским автозаводом. Первый камень будущего производства установлен 15 апреля на территории индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, первая продукция, как ожидается, появится в 2019 году. Под Минском будут создавать китайское навесное оборудование для коммунальной и дорожно-строительной техники. Потом его будут перевозить в Могилев, где на свободных площадях «Могилевтрансмаша» установят на белорусские шасси, чтобы получить готовые спецмашины.

Основанная в 1992 году, компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. занимается преимущественно разработкой и производством высокотехнологичного оборудования, использующегося в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, экологической отрасли, транспортных проектах и коммунальной сфере.
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