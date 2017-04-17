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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
13:33 17.04.2017

Международный семинар «Предотвращение эксплуатации трудовых мигрантов третьей стороной» пройдет в Минске 17-18 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, в мероприятии примут участие эксперты из Испании, Латвии, Польши, Румынии и юридической службы Совета ЕС.

Белорусскую сторону представят депутаты Палаты представителей Национального собрания, сотрудники милицейского и дипломатического ведомств, Министерства труда и социальной защиты, Национального центра законодательства и правовых исследований.

На форум приглашены специалисты Представительства Международной организации по миграции и Международного общественного объединения «La Strada Беларусь».

Семинар организован при поддержке Инструмента технического содействия и информационного обмена Европейской комиссии TAIEX.

По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, на повестку вынесены вопросы управления внешней трудовой миграцией в Беларуси и регулирования процессов, связанных с привлечением иностранной рабочей силы.

Кроме того, речь пойдет о стандартах по контролю деятельности работодателей в Европе и возможности их применения в белорусских реалиях. В рамках изучения опыта иностранных коллег планируется обсудить практические аспекты проведения проверок нанимателей и трудящихся-мигрантов, не имеющих разрешений на постоянное проживание в ЕС. Особое внимание будет уделено детальному рассмотрению контрмер на попытки ввоза иностранной рабочей силы с целью трудоустройства на территории Евросоюза, а также вывоза граждан ЕС для работы на условиях, нарушающих положения европейского трудового законодательства.
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