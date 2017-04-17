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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ И КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ZOOMLION НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
12:33 17.04.2017

Протокол о намерениях подписали Могилевская область и китайская компания Zoomlion («Зумлион») в рамках состоявшегося 14 апреля визита в Могилев делегации провинции Хунань Китайской Народной Республики.

Как пишут «Могилевские ведомости», документ подписями скрепили заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич и председатель правления компании Зумлион Чжань Цзю Дзи. Он стал подтверждением намерений расширить сотрудничество региона с крупнейшим китайским производителем автомобильной спецтехники.

В начале 2017 года на территории Могилева зарегистрировано СП «Зумлион-МАЗ», создателями которого стали Минский автомобильный завод и Zoomlion. На площадях завода «Могилевтрансмаш» началось создание спецмашин (автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную технику) на белорусском шасси с китайской надстройкой. В течение пяти лет совместное предприятие планирует выпустить около 1 тысячи спецмашин и выйти на рынки стран СНГ и ЕС.

В рамках реализации данного проекта компания Zoomlion предложила рассмотреть возможность создания на базе Могилевской области пилотного проекта по системному сбору и переработке всех видов бытовых отходов. Для этого у компании имеется современная технология и специальное оборудование для сбора и вывоза. Предлагаемая методика позволяет полностью отказаться от мусорных полигонов, а весь имеющийся мусор пускать в переработку, а из непригодного для повторного использования мусора производить электроэнергию на специальных установках.

«Подписанный протокол о намерениях как раз документально подтверждает желание двух сторон приступить к реализации данного проекта. Эффективность его должны определить экономические расчеты, которые поручено произвести специально созданной рабочей группе, в состав которой войдут специалисты сферы ЖКХ. Уже до конца текущего месяца необходимо будет представить первые результаты, на основании которых и будет принято окончательное решение по судьбе данного проекта», – рассказ директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров.

Компания Zoomlion работает на рынке чуть более 20 лет. За это время китайский бренд нашел собственную нишу. Часть акций компании Zoomlion принадлежит правительству провинции Хунань. Компания с мировым именем имеет дочерние предприятия в 80 государствах планеты. Занимается производством специальной техники для сельского хозяйства, энергетики, строительства и транспортной сферы. Самый большой ее кран занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
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