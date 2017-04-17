|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРОИНФОРМИРОВАЛ О ПРИОРИТЕТАХ, КОТОРЫЕ ОБЪЯВИЛА БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В ОДКБ
10:03 17.04.2017
Александр Лукашенко во время неформальной встречи глав государств - членов ОДКБ 14 апреля проинформировал о приоритетах, которые объявила Беларусь на период председательства в организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стороны обсудили обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, существующие в регионе ОДКБ, а также пути совместного противодействия им.
Президенты также рассмотрели кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ. Им со 2 мая станет представитель Армении Юрий Хачатуров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
Курсы в банках
на 17.04.2017
Конвертация в банках
на 17.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте