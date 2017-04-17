Александр Лукашенко во время неформальной встречи глав государств - членов ОДКБ 14 апреля проинформировал о приоритетах, которые объявила Беларусь на период председательства в организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стороны обсудили обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, существующие в регионе ОДКБ, а также пути совместного противодействия им.

Президенты также рассмотрели кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ. Им со 2 мая станет представитель Армении Юрий Хачатуров.