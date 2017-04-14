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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЯ РАСКРИТИКОВАЛА СУЩЕСТВУЮЩИЙ В БЕЛАРУСИ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
09:05 17.04.2017
Россия раскритиковала существующий в Беларуси ветеринарный контроль за производством продукции животного происхождения.
В частности, на состоявшихся 14 апреля в Москве переговорах заместителя министра сельского хозяйства России Евгения Непоклонова с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем был озвучил ряд критических замечаний в отношении существующего в Беларуси ветеринарного контроля за производством продукции животного происхождения.
Так, отмечено отсутствие в стране системы прослеживаемости производства продукции. Есть проблемы в части проведения лабораторных исследований сырья и готового товара на предприятиях.
Вместе с тем Евгений Непоклонов сообщил об озабоченности российской стороны в связи непроведением белорусской ветеринарной службой расследований в отношении предприятий, которые регулярно нарушают ветеринарно-санитарные требования России.
Между тем в ходе мероприятия озвучено, что российская сторона не исключает снятие ограничений на поставки с двух предприятий Беларуси. Итоговый отчет по проведенной инспекции будет передан белорусской стороне 20 апреля.
Как сообщает Россельхознадзор, прошедшие в Москве переговоры были посвящены обсуждению результатов проведенной инспекции 18 белорусских предприятий. Российскую сторону в переговорном процессе возглавил заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов. В мероприятии приняли участие представители Россельхознадзора, государственной ветеринарной службы Беларуси, а также эксперты от Евразийской экономической комиссии.
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