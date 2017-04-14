В Минске 13 апреля состоялся семинар «Опыт вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию. Рекомендации для Республики Беларусь».

Семинар организован в рамках проекта международной технической помощи «Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала», реализуемого в Беларуси ПРООН совместно с Министерством иностранных дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в качестве основного докладчика выступила международный эксперт из Казахстана, советник Постоянного представительства Казахстана при ООН и других международных организациях в Женеве Жаркин Какимжанова.

В семинаре приняли участие свыше ста представителей республиканских органов государственного управления, бизнеса, академических кругов. Были рассмотрены общие вопросы процесса присоединения Республики Казахстан к ВТО, особенности ведения двусторонних переговоров по доступу на рынки, многосторонних переговоров по системным вопросам, включая санитарные и фитосанитарные меры и технические барьеры в торговле, плюрилатеральных переговоров по сельскому хозяйству и другие.