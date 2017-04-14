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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ВНОВЬ ГОВОРИЛ ОБ УСТРАНЕНИИ ИЗЪЯТИЙ, БАРЬЕРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЕАЭС
14:46 14.04.2017

Необходимо уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, соответствующий доклад о работе по данному направлению он предложил заслушать на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, сказал он, нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств.

"Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе", - обратил внимание он.

Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.

Делая основной упор на совершенствовании внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Уверен, и другим государствам. Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации", - сказал Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что география Евразийского экономического союза постепенно расширяется.

"Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе и совсем другое - претворить в жизнь. Здесь у союза достаточно нерешенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная, поскольку у нас экономический союз", - подчеркнул А. Лукашенко.

В этой связи он поддержал позицию Кыргызстана сосредоточиться на решении внутренних проблем ЕАЭС.
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