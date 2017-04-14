20 апреля в Минске пройдут политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Эстонии.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Олег Кравченко, эстонскую - исполняющий обязанности вице-канцлера по политическим вопросам МИД Эстонии Пауль Тээсалу.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе консультаций стороны обсудят широкий спектр вопросов белорусско-эстонского сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах.

Принимая во внимание факт председательства Польши в Совете Евросоюза во второй половине 2017 года, внимание на переговорах будет также уделено тематике развития отношений по линии Беларусь-ЕС.