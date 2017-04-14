18-20 апреля Беларусь посетит исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, запланирован ряд встреч высокого уровня, а также участие Исполнительного секретаря ПК ОДВЗЯИ в круглом столе, организуемом МИД.

В ходе мероприятия планируется обмен мнениями по приоритетам ОДВЗЯИ на будущее и мерам по упрочнению международного режима ядерного нераспространения. Планируется, что в мероприятии примет участие один из членов «группы мудрецов» ООН Анжела Кейн, которая в свое время занимала пост помощника Генерального секретаря ООН – высокого представителя управления по вопросам разоружения.

В программу пребывания Лассина Зербо включены посещение Национального центра данных Республики Беларусь ПК ОДВЗЯИ Министерства по чрезвычайным ситуациям и выступление с лекцией перед студентами БГУ.

«В 2012 году господин Л.Зербо уже посещал нашу страну как директор Международного центра данных ОДВЗЯИ, однако предстоящий визит станет первым в качестве главы данной международной организации», - сказал Д. Мирончик.