|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПК ОДВЗЯИ 18-20 АПРЕЛЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
13:02 14.04.2017
18-20 апреля Беларусь посетит исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, запланирован ряд встреч высокого уровня, а также участие Исполнительного секретаря ПК ОДВЗЯИ в круглом столе, организуемом МИД.
В ходе мероприятия планируется обмен мнениями по приоритетам ОДВЗЯИ на будущее и мерам по упрочнению международного режима ядерного нераспространения. Планируется, что в мероприятии примет участие один из членов «группы мудрецов» ООН Анжела Кейн, которая в свое время занимала пост помощника Генерального секретаря ООН – высокого представителя управления по вопросам разоружения.
В программу пребывания Лассина Зербо включены посещение Национального центра данных Республики Беларусь ПК ОДВЗЯИ Министерства по чрезвычайным ситуациям и выступление с лекцией перед студентами БГУ.
«В 2012 году господин Л.Зербо уже посещал нашу страну как директор Международного центра данных ОДВЗЯИ, однако предстоящий визит станет первым в качестве главы данной международной организации», - сказал Д. Мирончик.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
Курсы в банках
на 14.04.2017
Конвертация в банках
на 14.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте