ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛГРАДЕ СОСТОЯТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ МИД БЕЛАРУСИ И СЕРБИИ
11:28 14.04.2017

18 апреля в Белграде состоятся консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Сербии.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, сербскую - заместитель министра иностранных дел Горан Алексич.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе консультаций стороны обсудят широкий спектр вопросов белорусско-сербского взаимодействия, в том числе развитие политических отношений, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня.

Олег Кравченко также примет участие в 10-м заседании белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и заседании Делового совета по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Сербии и Белорусской торгово-промышленной палатой. Эти мероприятия пройдут в Белграде 18-19 апреля.

Делегацию Беларуси на заседаниях возглавит сопредседатель межправительственной комиссии министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сербскую - министр экономики Горан Кнежевич.

Стороны обсудят состояние и перспективы расширения белорусско-сербского торгово-экономического сотрудничества, вопросы промышленной кооперации и совместные экономические проекты.

В 2016 году белорусско-сербский товарооборот составил 113,6 млн. долларов. В январе-феврале 2017 г. объем торговли вырос на 62,2% по сравнению к соответствующему периоду 2016 года до 23,8 млн. долларов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
валюта курс
EUR 1.9977
USD 1.8817
RUB 3.3445
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9977 -0.011
USD 1.8817 -0.0048
RUB 3.3445 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9900 2.0000
USD 1.8780 1.8800
RUB 3.3300 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 59.8000 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте