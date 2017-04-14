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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛГРАДЕ СОСТОЯТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ МИД БЕЛАРУСИ И СЕРБИИ
11:28 14.04.2017
18 апреля в Белграде состоятся консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Сербии.
Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, сербскую - заместитель министра иностранных дел Горан Алексич.
Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе консультаций стороны обсудят широкий спектр вопросов белорусско-сербского взаимодействия, в том числе развитие политических отношений, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня.
Олег Кравченко также примет участие в 10-м заседании белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и заседании Делового совета по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Сербии и Белорусской торгово-промышленной палатой. Эти мероприятия пройдут в Белграде 18-19 апреля.
Делегацию Беларуси на заседаниях возглавит сопредседатель межправительственной комиссии министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сербскую - министр экономики Горан Кнежевич.
Стороны обсудят состояние и перспективы расширения белорусско-сербского торгово-экономического сотрудничества, вопросы промышленной кооперации и совместные экономические проекты.
В 2016 году белорусско-сербский товарооборот составил 113,6 млн. долларов. В январе-феврале 2017 г. объем торговли вырос на 62,2% по сравнению к соответствующему периоду 2016 года до 23,8 млн. долларов.
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