18 апреля в Белграде состоятся консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Сербии.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, сербскую - заместитель министра иностранных дел Горан Алексич.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе консультаций стороны обсудят широкий спектр вопросов белорусско-сербского взаимодействия, в том числе развитие политических отношений, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня.

Олег Кравченко также примет участие в 10-м заседании белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и заседании Делового совета по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Сербии и Белорусской торгово-промышленной палатой. Эти мероприятия пройдут в Белграде 18-19 апреля.

Делегацию Беларуси на заседаниях возглавит сопредседатель межправительственной комиссии министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сербскую - министр экономики Горан Кнежевич.

Стороны обсудят состояние и перспективы расширения белорусско-сербского торгово-экономического сотрудничества, вопросы промышленной кооперации и совместные экономические проекты.

В 2016 году белорусско-сербский товарооборот составил 113,6 млн. долларов. В январе-феврале 2017 г. объем торговли вырос на 62,2% по сравнению к соответствующему периоду 2016 года до 23,8 млн. долларов.