Беларусь и Россия внесут изменения и дополнения в межправсоглашение об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года.

Как сообщил пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик, соответствующий протокол подписан 5-7 апреля в Гродно на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики двух стран.

«Отпадет необходимость заполнения миграционных карт при въезде временно и постоянно проживающими в России иностранцами, въезжающими в РФ, а также всеми категориями иностранцев, въезжающими в Беларусь, за исключением следующих транзитом в Россию», - пояснил Дмитрий Мирончик.

Он также добавил, что для вступления в силу протокол должен пройти через внутригосударственные процедуры ратификации.

Кроме того, обсуждалась тема взаимного признания виз и других разрешений на въезд, прежде всего для целей транзита.

«Это — один из путей, которым мы можем прийти к решению вопроса, который наши российские партнеры с прошлого года стали считать проблемным. Имею в виду вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Варианты урегулирования есть, в том числе лежащие в русле указа от 9 января 2017 года №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», - уточнил Д. Мирочник.

«Что касается этого указа, которым введен безвизовый режим посещения Беларуси на пять дней, мы обсудили с российскими коллегами вопросы его действия и особенности применения (в частности, невозможность прибытия авиарейсами из России и убытия в обратном направлении, невозможность въезда по нему владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов). Коснулись мер контроля за иностранцами, въехавшими в Беларусь в соответствии с данным документом. Обменялись статистическими данными о миграционных потоках в обоих направлениях. Будут еще вопросы — будем обязательно отвечать», — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Д. Мирочник также добавил, что на прошлой неделе было опубликовано постановление Совета министров Беларуси №253 от 6 апреля 2017 года.

«Оно было принято, чтобы дошлифовать отдельные моменты, связанные с выдачей виз», - заметил пресс-секретарь.

В частности, стало более четким и однозначным толкование существующей льготы по выдаче краткосрочных виз сроком действия до 30 суток без дополнительного предоставления документов визовой поддержки гражданам стран, благополучных в миграционном отношении.