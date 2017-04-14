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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРЕЦКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В КООПЕРАЦИИ С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ВХОЖДЕНИИ В ИХ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
09:05 14.04.2017
Крупный турецкий бизнес заинтересован в кооперации с белорусскими предприятиями и вхождении в их акционерный капитал. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз во время встречи 13 апреля с заместителем министра экономики Юрием Чеботарем.
По его словам, турецкие власти поощряют деловые круги Турции к сотрудничеству с Беларусью.
Отдельно Ахмет Йылдыз отметил дополнительные возможности развития сотрудничества в сфере туризма в связи с упрощением визового режима между Беларусью и Турцией и выразил заинтересованность в увеличении объемов авиаперевозок между странами, участии турецкого бизнеса в строительстве объектов инфраструктуры на территории Беларуси.
В свою очередь Юрий Чеботарь подчеркнул заинтересованность Беларуси в увеличении товарооборота с Турцией и дополнительного развития инвестиционного сотрудничества между нашими странами. В качестве перспективных направлений такоговзаимодействия он обозначил предприятия легкой промышленности, автомобилестроения, сельскохозяйственные предприятия.
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