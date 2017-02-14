Правительство Беларуси и ООО ”Промагролизинг-Украина“ подпишут дополнительное соглашение к договору о предоставлении в Украине товаров в лизинг.

”Постановлением Совета министров №126 от 14.02.2017 одобрен проект дополнительного соглашения № 1 к Договору между правительством Беларуси и обществом с ограниченной ответственностью ”Промагролизинг-Украина“ о предоставлении в Украине товаров, произведенных в Республике Беларусь, на условиях финансовой аренды (лизинга) от 7 октября 2015 года в качестве основы для проведения переговоров», - сообщает Аппарат Совмина.

Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с обществом с ограниченной ответственностью ”Промагролизинг-Украина“ по проекту дополнительного соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание Договора при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.