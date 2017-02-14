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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И ООО "ЭКСИМЛИЗИНГ" ПОДПИШУТ ДОПСОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В УКРАИНЕ ТОВАРОВ В ЛИЗИНГ
17:24 14.02.2017
Правительство Беларуси и ООО "Эксимлизинг" (Украина) подпишут дополнительное соглашение к договору о предоставлении в Украине товаров в лизинг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, проект допсоглашения утвержден постановлением Совмина №122 от 13 февраля 2017 года в качестве основы для проведения переговоров.
Министерство промышленности уполномочено совместно с Минфином на проведение переговоров с "Эксимлизинг" по проекту дополнительного соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание дополнительного соглашения при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.
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