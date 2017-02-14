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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КОМПАНИЯМИ "МЕТАЛЛОИНВЕСТЛИЗИНГ" И ООО "КУЗБАССЛИЗИНГ" О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В РОССИИ ТОВАРОВ В ЛИЗИНГ
14:55 14.02.2017
Беларусь проведет переговоры с АО "Металлоинвестлизинг" и ООО "Кузбасслизинг" о предоставлении в России товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга),
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, проекты договоров между правительством Беларуси и компаниями одобрены в качестве основы для проведения переговоров постановлениями Совмина №120 и №121 от 13 февраля 2017 года.
Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с "Металлоинвестлизинг" и "Кузбасслизинг" по проекту договоров. При этом Минпрому разрешено при необходимости вносить в них изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта министерство уполномочено подписывать договор.
БПС-Сбербанк определен банком-агентом по выполнению условий договоров с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.
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