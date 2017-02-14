Беларусь проведет переговоры с АО "Металлоинвестлизинг" и ООО "Кузбасслизинг" о предоставлении в России товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга),

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, проекты договоров между правительством Беларуси и компаниями одобрены в качестве основы для проведения переговоров постановлениями Совмина №120 и №121 от 13 февраля 2017 года.

Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с "Металлоинвестлизинг" и "Кузбасслизинг" по проекту договоров. При этом Минпрому разрешено при необходимости вносить в них изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта министерство уполномочено подписывать договор.

БПС-Сбербанк определен банком-агентом по выполнению условий договоров с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.