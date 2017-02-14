На молдавском рынке появился новый, специальной комплектации колесный трактор BELARUS-952.2 (МТЗ-952.2).

Как сообщает на своем сайте ТД MTZ-Lider в Молдове, в новой комплектации трактор BELARUS-952.2 снабжен задним навесным устройством повышенной грузоподъемности, дающим трактору дополнительные возможности использования тяжелого навесного оборудования: сеялки точного высева, культиваторы, дисковые бороны и так далее.

Общая грузоподъемность заднего навесного устройства составляет 4300 килограмм, что заметно превышает возможности стандартной комплектации трактора BELARUS-952.2.

Новая модификация трактора BELARUS-952.2 включает в себя передний балочный мост, который считается самым надежным и безотказным в работе.

MTZ-Lider приглашает ознакомиться с новой модификацией трактора BELARUS-952.2 на главной выставочной площадке компании.