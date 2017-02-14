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MTZ-LIDER В МОЛДОВЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ МОДИФИКАЦИЮ ТРАКТОРА BELARUS-952.2 ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
14:39 14.02.2017
На молдавском рынке появился новый, специальной комплектации колесный трактор BELARUS-952.2 (МТЗ-952.2).
Как сообщает на своем сайте ТД MTZ-Lider в Молдове, в новой комплектации трактор BELARUS-952.2 снабжен задним навесным устройством повышенной грузоподъемности, дающим трактору дополнительные возможности использования тяжелого навесного оборудования: сеялки точного высева, культиваторы, дисковые бороны и так далее.
Общая грузоподъемность заднего навесного устройства составляет 4300 килограмм, что заметно превышает возможности стандартной комплектации трактора BELARUS-952.2.
Новая модификация трактора BELARUS-952.2 включает в себя передний балочный мост, который считается самым надежным и безотказным в работе.
MTZ-Lider приглашает ознакомиться с новой модификацией трактора BELARUS-952.2 на главной выставочной площадке компании.
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