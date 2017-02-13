14 февраля в Минске состоится встреча начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с генеральным директором АО «Литовские железные дороги» Мантасом Бартушкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, во время переговоров планируется обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества в области грузовых и пассажирских перевозок.

Для белорусской магистрали АО «Литовские железные дороги» является одним из важнейших партнеров на рынке международных грузовых и пассажирских перевозок. В 2016 году железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь-Литва перевезено 20,35 млн тонн грузов и 300,4 тыс. пассажиров.

Продолжается реализация совместного проекта по организации скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между Минском и Вильнюсом, что позволит сократить время следования пассажирского поезда до двух часов. В настоящее время реализуется инвестиционный проект по электрификации участка железнодорожной линии Молодечно-Гудогай-госграница. Работы по электрификации этого направления протяженностью 84 км Белорусская железная дорога планирует завершить в 2017 году.

Для привлечения грузопотоков на клайпедском направлении Белорусская железная дорога совместно с АО «Литовские железные дороги» и стивидорными компаниями Литвы проводит целенаправленную работу по оптимизации транспортно-логистических схем доставки грузов на паритетных принципах с целью обеспечения их конкурентоспособности с альтернативными вариантами.

Кроме того, с целью повышения эффективности грузовых перевозок в 2016 году железнодорожные администрации Беларуси, России и Литвы внедрили электронный документооборот при организации транзитных перевозок порожних приватных вагонов в сообщении Россия-Беларусь-Литва-Россия.

Важное место в деятельности Белорусской железной дороги занимает сотрудничество с АО «Литовские железные дороги» по расширению трансконтинентальных связей стран Скандинавского полуострова и бассейна Черного моря с использованием 9-го Общеевропейского транспортного коридора. Хорошим примером является поезд комбинированного транспорта «Викинг».