Посол Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Гошин провел ряд встреч с руководством Министерства иностранных дел и Министерства планирования и инвестиций Лаоса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 13 февраля встрече с заместителем министра иностранных дел Лаоса Кхамфао Эрнтаван обсуждены состояние и перспективы активизации двусторонних отношений во всех сферах. Стороны отметили необходимость расширения договорно-правовой базы сотрудничества и договорились активизировать процесс согласования находящихся на рассмотрении документов.

Состоялась также встреча с генеральным директором департамента международного сотрудничества Министерства планирования и инвестиций Лаоса Дисмунт Унавонг.

Стороны рассмотрели результаты выполнения протокола совместной комиссии и вопросы организации третьего заседания Белорусско-Лаосской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Обсуждены проблемы создания совместной лаборатории по изучению качества минеральных ресурсов Лаоса и формы кредитования белорусского экспорта в Лаос.