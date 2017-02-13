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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛАОС ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ БЕЛОРУССКО-ЛАОССКОЙ МЕЖПРАКОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:52 14.02.2017
Посол Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Гошин провел ряд встреч с руководством Министерства иностранных дел и Министерства планирования и инвестиций Лаоса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 13 февраля встрече с заместителем министра иностранных дел Лаоса Кхамфао Эрнтаван обсуждены состояние и перспективы активизации двусторонних отношений во всех сферах. Стороны отметили необходимость расширения договорно-правовой базы сотрудничества и договорились активизировать процесс согласования находящихся на рассмотрении документов.
Состоялась также встреча с генеральным директором департамента международного сотрудничества Министерства планирования и инвестиций Лаоса Дисмунт Унавонг.
Стороны рассмотрели результаты выполнения протокола совместной комиссии и вопросы организации третьего заседания Белорусско-Лаосской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Обсуждены проблемы создания совместной лаборатории по изучению качества минеральных ресурсов Лаоса и формы кредитования белорусского экспорта в Лаос.
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