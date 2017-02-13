13 февраля для китайской делегации во главе с заместителем генерального директора, исполнительным директором ООО «Шанхай Чинллендж Газы» Сюэ Сянлуном в отделении посольства Беларуси в Российской Федерации в Хабаровске прошла презентация Индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, в рамках презентации представители ООО «Шанхай Чинллендж Газы» были проинформированы об организационно-правовой форме Индустриального парка «Великий камень», географическом положении, инженерной инфраструктуре, планируемых объектах производственной и социальной инфраструктуры, режиме налогообложения, основных направлениях деятельности парка, условиями, которые необходимо соблюсти для регистрации в качестве его резидента.

Кроме того, представители делегации были проинформированы о возможности организации и проведения необходимых маркетинговых исследований Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен.

Участникам мероприятия предоставлена необходимая адресная, справочная и контактная информация.

ООО «Шанхай Чинллендж Газы» основано в 2001 году и является компанией, специализирующейся на производстве технических газов и инвестициях.