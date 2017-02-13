ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРОШЛА В ОТДЕЛЕНИИ ПОСОЛЬСТВА БЕЛАРУСИ В ХАБАРОВСКЕ
13:31 13.02.2017

13 февраля для китайской делегации во главе с заместителем генерального директора, исполнительным директором ООО «Шанхай Чинллендж Газы» Сюэ Сянлуном в отделении посольства Беларуси в Российской Федерации в Хабаровске прошла презентация Индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, в рамках презентации представители ООО «Шанхай Чинллендж Газы» были проинформированы об организационно-правовой форме Индустриального парка «Великий камень», географическом положении, инженерной инфраструктуре, планируемых объектах производственной и социальной инфраструктуры, режиме налогообложения, основных направлениях деятельности парка, условиями, которые необходимо соблюсти для регистрации в качестве его резидента.

Кроме того, представители делегации были проинформированы о возможности организации и проведения необходимых маркетинговых исследований Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен.

Участникам мероприятия предоставлена необходимая адресная, справочная и контактная информация.

ООО «Шанхай Чинллендж Газы» основано в 2001 году и является компанией, специализирующейся на производстве технических газов и инвестициях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2017
валюта курс
EUR 2.0111
USD 1.8891
RUB 3.2544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0111 -0.0149
USD 1.8891 -0.0137
RUB 3.2544 +0.0208
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0100 2.0180
USD 1.8920 1.8980
RUB 3.2400 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0670
EUR/RUB 62.0000 62.5000
USD/RUB 58.3000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте