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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОЕКТ «НАСЛЕДИЕ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ» БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЮНЕСКО
12:28 13.02.2017

Министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей на заседании 10 февраля подвел итоги работы в 2016 году и сосредоточил обсуждение приоритетных задач на ближайшую перспективу на стратегических направлениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе заседания были обсуждены приоритеты деятельности тематических комитетов Комиссии в контексте празднования 500-летия белорусского книгопечатания. Этот знаковый юбилей внесен в список памятных дат ЮНЕСКО и поэтому его празднует вместе с белорусами все международное сообщество.

Вниманию Национальной комиссии был представлен проект «Наследие Франциска Скорины», который будет в течение года реализован Государственным художественным колледжем имени Глебова в Беларуси и за рубежом при поддержке ЮНЕСКО.

Как отметил В.Макей, в проекте «удачно сочетается национальное и международное измерение знакового для Беларуси события. То, что главные участники проекта — дети и молодежь, выгодно подчеркивает историческое значение Скориновского наследия и его направленность на будущее».

Участники заседания рассмотрели вопросы подготовки и продвижения национальных номинаций в Списки всемирного наследия и нематериального наследия ЮНЕСКО. В первом списке четыре объекта — Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс, Геодезическая дуга Струве. Нематериальное наследие представлено пока что одним элементом – обрядом «Цари» в Списке наследия, нуждающегося в срочной охране.

Национальная комиссия поддержала инициативу о внесении в белорусский Список Всемирного наследия ансамбля проспекта Независимости Минска в качестве серийной трансграничной номинации «Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы».

Будет продолжена работа по белорусским номинационным досье «Торжество в честь иконы Божьей Матери Будславской» («Будславский фест»), «Культура волынки», в более далекой перспективе – «Лесное бортничество».

Члены комиссии также обсудили вопрос избрания Беларуси в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2018-2021 годы.
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