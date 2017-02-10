|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ТОРГОВОГО ДОМА В БЕЛАРУСИ
11:49 13.02.2017
Началось формирование Азербайджанского торгового дома в Беларуси. Такая информация прозвучала во время встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с послом Беларуси в Баку Геннадием Ахрамовичем, пишет портал abc.az.
«Министр и посол в ходе встречи обсудили вопросы организации экспортной миссии в Беларусь, ориентированной в том числе на экспорт винодельческой продукции, создание совместных предприятий, усиление сотрудничества в промышленной сфере, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и др.», - сказано в сообщении Минэкономики Азербайджана.
В Беларуси действуют 69 азербайджанских компаний, а в Азербайджане - 31 белорусская компания, и объем товарооборота между странами в прошлом году вырос на 33%.
По словам Шахина Мустафаева, Гянджинский автомобильный завод совместно с Минским тракторным и автомобильным заводом в 2007-2016 года произвел более 10 тыс. тракторов, автомобилей, прицепов и другой техники. Также азербайджанские и белорусские компании заключили два контракта на расширение экспорта табака и хлопка. Был подписан ряд меморандумов по другим сферам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
Курсы в банках
на 13.02.2017
Конвертация в банках
на 13.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте