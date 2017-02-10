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НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ТОРГОВОГО ДОМА В БЕЛАРУСИ
11:49 13.02.2017

Началось формирование Азербайджанского торгового дома в Беларуси. Такая информация прозвучала во время встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с послом Беларуси в Баку Геннадием Ахрамовичем, пишет портал abc.az.

«Министр и посол в ходе встречи обсудили вопросы организации экспортной миссии в Беларусь, ориентированной в том числе на экспорт винодельческой продукции, создание совместных предприятий, усиление сотрудничества в промышленной сфере, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и др.», - сказано в сообщении Минэкономики Азербайджана.

В Беларуси действуют 69 азербайджанских компаний, а в Азербайджане - 31 белорусская компания, и объем товарооборота между странами в прошлом году вырос на 33%.

По словам Шахина Мустафаева, Гянджинский автомобильный завод совместно с Минским тракторным и автомобильным заводом в 2007-2016 года произвел более 10 тыс. тракторов, автомобилей, прицепов и другой техники. Также азербайджанские и белорусские компании заключили два контракта на расширение экспорта табака и хлопка. Был подписан ряд меморандумов по другим сферам.
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