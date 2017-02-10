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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АКАДЕМИЯ МВД ГРУЗИИ ПРЕДЛОЖИЛА СЛЕДСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ БЕЛАРУСИ СОТРУДНИЧАТЬ В РАССЛЕДОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
10:32 13.02.2017
В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 10 февраля состоялась встреча с ректором Академии МВД Грузии Гиви Миканадзе и его советником Давидом Гелашвили.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, представителей Академии МВД Грузии ознакомили с условиями работы сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, проинформировали об истории образования, функциях и полномочиях Следственного комитета, его роли и месте в правовой системе Республики Беларусь.
В ходе встречи Гиви Миканадзе подробно рассказал о структуре Академии МВД Грузии, деятельности данного учебного заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров не только для Министерства внутренних дел, но и иных правоохранительных органов Грузии. В этой связи высказана заинтересованность Следственного комитета в изучении имеющихся в Академии МВД Грузии методик и практических аспектов образовательного процесса, в частности в области подготовки будущих сотрудников грузинских следственных подразделений.
По информации грузинской стороны, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании на базе Академии МВД Грузии международного учебного центра по противодействию киберпреступности. Представители Академии пригласили сотрудников Следственного комитета, имеющих опыт в расследовании компьютерных преступлений, принять участие в работе учебного центра в качестве экспертов.
На встрече подчеркнута обоюдная заинтересованность в развитии всестороннего международного сотрудничества в борьбе с преступностью, в особенности имеющей транснациональный характер, а также достигнута договоренность об обмене представляющими взаимный интерес методическими и статистическими материалами.
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