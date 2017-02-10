|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В АНКАРЕ
18:02 10.02.2017
Посол Беларуси в Турецкой Республике Андрея Савиных обсудил с заместителем министра экономики Турции Хюсню Дилемре широкий спектр вопросов белорусско-турецкого сотрудничества в области торговли и инвестиций на состоявшейся 9 февраля встрече.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, особое внимание уделено реализации договоренностей в экономической сфере, достигнутых в ходе официального визита президента Турции в Беларусь в ноябре 2016 года.
Стороны договорились активизировать работу по подготовке к проведению в Минске запланированных на первое полугодие 2017 года двусторонних мероприятий экономической направленности, включая 9-е заседание Белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии, 3-е заседание двусторонней рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, а также очередного заседания Белорусско-турецкого Совета делового сотрудничества и приуроченного к нему бизнес-форума.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
Курсы в банках
на 10.02.2017
Конвертация в банках
на 10.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте