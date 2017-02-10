Посол Беларуси в Турецкой Республике Андрея Савиных обсудил с заместителем министра экономики Турции Хюсню Дилемре широкий спектр вопросов белорусско-турецкого сотрудничества в области торговли и инвестиций на состоявшейся 9 февраля встрече.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, особое внимание уделено реализации договоренностей в экономической сфере, достигнутых в ходе официального визита президента Турции в Беларусь в ноябре 2016 года.

Стороны договорились активизировать работу по подготовке к проведению в Минске запланированных на первое полугодие 2017 года двусторонних мероприятий экономической направленности, включая 9-е заседание Белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии, 3-е заседание двусторонней рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, а также очередного заседания Белорусско-турецкого Совета делового сотрудничества и приуроченного к нему бизнес-форума.