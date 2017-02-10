Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в рамках визита 9-10 февраля в Венгрию провел ряд встреч с руководством министерств и ведомств этой страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в рамках встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, диалог Беларусь-ЕС, перспективы дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи с заместителем государственного секретаря МИД Венгрии Жолтом Чутора стороны рассмотрели весь спектр белорусско-венгерского сотрудничества. Особое внимание уделено развитию политического диалога, торгово-экономических связей, взаимодействия между Министерствами иностранных дел, в том числе в рамках действующей Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Венгрии на 2016–2017 гг.

На встрече О. Кравченко с заместителем государственного секретаря, политическим директором МИД Венгрии Левенте Бенкё стороны обсудили состояние и перспективы диалога Беларусь-ЕС, вопросы укрепления безопасности и стабильности в европейском регионе, возможное сопряжение приоритетов председательства Беларуси в Центрально-Европейской Инициативе и Венгрии в Вышеградской группе.

Состоялась также встреча О. Кравченко с государственным секретарем Министерства национальной экономики Венгрии Иштваном Лепшени. Стороны обсудили экономические проекты в перспективных сферах: банковской, машиностроения, сельского хозяйства, строительства, фармацевтики.

С председателем комиссии по международным делам Государственного собрания Венгрии Жолтом Неметом рассмотрены перспективы двустороннего межпарламентского диалога, а также взаимодействия парламентариев двух стран в рамках многосторонних форумов, включая парламентское измерение ЦЕИ.

В ходе визита О. Кравченко принял участие в торжественном открытии Дней культуры Беларуси в Венгрии, приуроченных к юбилею установления дипломатических отношений и организованных Министерством культуры Беларуси совместно с Министерством человеческих ресурсов Венгрии.