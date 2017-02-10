СЭЗ «Витебск» может стать площадкой локализации экспортно ориентированных производств Индии. Это было отмечено на состоявшихся переговорах посла Индии в Беларуси Саксена Панкаджа с администрацией свободной экономической зоны «Витебск» во время визита 9 февраля в областной центр.

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», в ходе переговоров была проведена презентация территории СЭЗ «Витебск» в контексте применения налоговых и таможенных преференций.

Наряду с представителями администрации СЭЗ «Витебск» в переговорах приняли участие заместитель начальника управления инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Комитета экономики ВОИК Александр Тихонов, а также начальник отдела ВЭС и предпринимательской деятельности ВГИК Юлия Медведева.

После завершения переговоров делегация посетила УП «Полимерконструкция» с целью ознакомления с высокими технологиями в области водоочистки и водоподготовки.