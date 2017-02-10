Эксперт Радим Буреш, предоставленный трастовым фондом Чехии и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), и координатор проектов ПРООН Наталия Карканица 9 февраля посетили Национальный центр правовой информации в рамках подготовки аналитического обзора, который послужит для дальнейшей работы над программой по верховенству права и доступу к правосудию.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, визит международного эксперта в нашу страну направлен на проведение исследования и сбор информации о правовой помощи и доступе к правосудию, целью которых в конечном счете должно стать продвижение диалога ПРООН и Беларуси, совместная работа по определению национальных приоритетов республики в области верховенства права и доступа к правосудию и подготовка соответствующей концепции программы.

Участники встречи обсудили роль и значение Национального центра правовой информации в государстве, существующие и перспективные направления его деятельности, в том числе информационные ресурсы, формируемые НЦПИ.

Представители ПРООН высоко оценили работу НЦПИ в деле распространения правовой информации и правовой информатизации в стране. «Прежде я встречал только элементы такой работы в деятельности разных структур, но никогда в комплексе», – озвучил свои впечатления Радим Буреш.

Первая встреча консультативной группы высокого уровня по верховенству права и доступу к правосудию состоялась в Минске 11 июля 2016 г.

Консультативная группа высокого уровня по верховенству права и доступу к правосудию действует в рамках Рамочной программы ООН по оказанию помощи Беларуси в целях развития на 2016–2020 годы. Одним из приоритетных направлений деятельности ООН является обеспечение инклюзивного, оперативного и подотчетного государственного управления. В состав консультативной группы входят представители государственных органов и учреждений (Администрация Президента Республики Беларусь, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Верховный Суд, Конституционный Суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет и другие), международных партнеров по развитию (включая ООН, ЕС, ОБСЕ/БДИПЧ, Совет Европы и индивидуальные государства-участники), а также представители гражданского общества.