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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА VI ЕВРОПЕЙСКОМ ФОРУМЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ TRANSFIERE В ИСПАНИИ
11:11 10.02.2017

Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на VI Европейском форуме науки, технологий и инноваций TRANSFIERE, который пройдет 15-16 февраля в Малаге. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

По его словам, форум организован под патронажем короля Испании Филиппа VI.

В белорусской экспозиции будут представлены 18 различных участников, которые продемонстрируют передовые научные и промышленные разработки нашей страны.

Запланирован ряд встреч белорусской делегации, в том числе с руководством Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании, представителями деловых кругов. Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в научно-технической и торгово-экономической сферах.

«Как вы знаете, в настоящее время в Испании разворачивает свою деятельность белорусская дипмиссия. Участие нашей страны в форуме в Малаге призвано придать дополнительный импульс торгово-экономическим и научно-техническим контактам между двумя странами», - прокомментировал пресс-секретарь.
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