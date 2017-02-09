14 февраля в Минске состоится первое заседание Комитета национальных координаторов Центрально-Европейской Инициативы под эгидой белорусского председательства в организации в 2017 году.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в заседании Комитета национальных координаторов (КНК) ЦЕИ планируется участие представителей 18 стран-участниц организации (как правило, в ранге послов), генерального секретаря ЦЕИ Джованни Караччоло ди Ветри (Италия) и альтернативного генерального секретаря ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер (Австрия).

Перед участниками заседания КНК ЦЕИ выступит министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«В своем выступлении В.Макей представит основные приоритеты и предварительную программу председательства Беларуси в организации в 2017 году. В рамках мероприятия также состоится обсуждение текущих вопросов деятельности организации, включая секторальное и проектное сотрудничество, взаимодействие с другими международными и региональными структарами, пути дальнейшего реформирования ЦЕИ», - рассказал Д. Мирончик.