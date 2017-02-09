|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ЦЕИ ПОД ЭГИДОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 14 ФЕВРАЛЯ
09:52 10.02.2017
14 февраля в Минске состоится первое заседание Комитета национальных координаторов Центрально-Европейской Инициативы под эгидой белорусского председательства в организации в 2017 году.
Как сообщил на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в заседании Комитета национальных координаторов (КНК) ЦЕИ планируется участие представителей 18 стран-участниц организации (как правило, в ранге послов), генерального секретаря ЦЕИ Джованни Караччоло ди Ветри (Италия) и альтернативного генерального секретаря ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер (Австрия).
Перед участниками заседания КНК ЦЕИ выступит министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
«В своем выступлении В.Макей представит основные приоритеты и предварительную программу председательства Беларуси в организации в 2017 году. В рамках мероприятия также состоится обсуждение текущих вопросов деятельности организации, включая секторальное и проектное сотрудничество, взаимодействие с другими международными и региональными структарами, пути дальнейшего реформирования ЦЕИ», - рассказал Д. Мирончик.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2017
Курсы в банках
на 10.02.2017
Конвертация в банках
на 10.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте