10 февраля в Министерстве иностранных дел Беларуси состоится очередное заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО под председательством министра иностранных дел, председателя Национальной комиссии Владимира Макея.

Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе заседания планируется обсудить приоритеты деятельности тематических комитетов комиссии в 2017 году в контексте празднования 500-летия белорусского книгопечатания.

Как известно, в текущем году исполняется 500 лет со времени выпуска первого белорусского печатного издания. Именно с этой даты ведет отсчет история национального книгопечатания. Решением 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2015 года 500-летие белорусского книгопечатания внесено в список памятных дат организации на 2016-2017 годы.

"В конце 2016 - начале 2017 годов зарубежными учреждениями Беларуси совместно с руководством Национальной библиотеки проведены мероприятия по передаче факсимильных изданий "Книжное наследие Франциска Скорины" и коллекций белорусских книг в библиотеки Болгарии, Израиля, Венгрии, Италии, Словакии, США. Состоялись встречи с руководством библиотек указанных стран, в ходе которых прошли переговоры по вопросам развития партнерских связей в целях активизации взаимодействия в области международного книгообмена, организации стажировок, семинаров и других совместных мероприятий культурного, образовательного и научного характера", - проинформировал Д. Мирончик.

Следующим пунктом повестки дня заседания комиссии является подготовка и продвижение белорусских номинационных досье в Списки материального и нематериального наследия ЮНЕСКО. Теперь в этот список включены четыре объекта - Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс, Геодезическая дуга Струве.

Нематериальное наследие представлено пока что одним элементом в Списке наследия, нуждающегося в срочной охране. Это обряд "Цари".

Работа по формированию номинационного досье для внесения в Список всемирного наследия и Списки нематериального наследия идет в соответствии с разработанным Министерством культуры Беларуси планом.

"Но этот план не является догмой, и Национальная комиссия намерена рассмотреть новые предложения в целях расширения присутствия Беларуси в список ЮНЕСКО. Актуальный "короткий список" белорусских номинантов сегодня состоит из пяти объектов. Но МИД предлагает не только добавить еще одного кандидата, но и сделать продвижение именно этого досье приоритетом. Не буду раскрывать интригу. Дождемся решения комиссии. В конце концов в ходе заседания будут рассмотрены потенциальные направления и новые формы работы в ЮНЕСКО с учетом выделения Беларуси в Исполнительный совет организации", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, выборы в Исполнительный совет пройдут в ноябре 2017 года. Последняя каденция Беларуси в этой структуре закончилась в 2013 году.

"Для нас участие в работе Совета имеет большое значение для продвижения интересов страны в сфере культурного и образовательного сотрудничества, а также расширения кантактов и выработки совместных проектов с широким кругом зарубежных партнеров", - заключил Дмитрий Мирончик.