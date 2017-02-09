Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение о переносе сроков визита специалистов службы в Беларусь, который был запланирован на февраль 2017 года.

Как поясняется на сайте ведомства, подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять в связи с существующими опасениями рядя инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны. Визит отложен до стабилизации ситуации.

Договоренность о посещении российскими специалистами мест хранения и производства растительной продукции в Беларуси была достигнута в ходе переговоров заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с директором ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству карантину и защите растений Республики Беларусь» Александром Пискуном 7 февраля. Запланированный визит должен был прояснить ситуацию с резким увеличением объемов поставок подкарантинной продукции из Беларуси в Россию, а именно моркови в 2,6 раз, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом.