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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ОЛЕГ КРАВЧЕНКО 9-10 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ С ВИЗИТОМ В ВЕНГРИИ
14:35 09.02.2017

9-10 февраля проходит визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Венгрию.

Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, которое будет отмечаться 12 февраля.

В рамках визита О. Кравченко проведет встречи в Министерстве иностранных дел и внешней торговли, Министерстве национальной экономики и Государственном собрании Венгрии.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы сотрудничества во всех сферах, дальнейшее развитие диалога Беларусь-ЕС, взаимодействие двух стран в рамках международных и региональных организаций с учетом председательство Беларуси в Центрально-Европейской Инициативы в 2017 году.

Главным культурным событием визита, приуроченной к юбилею установления дипломатических отношений, станут Дни культуры Беларуси в Венгрии. Они организованы при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Министерства человеческих ресурсов Венгрии.
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