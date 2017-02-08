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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗУЧАЕТ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ БЕЛАРУСИ ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
11:16 09.02.2017

Делегация Липецкой области Российской Федерации во главе с начальником управления потребительского рынка и ценовой политики данного российского региона Николаем Киреевым с 6 по 9 февраля находится с визитом в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), представители администрации области, а также руководители предприятий потребительской кооперации изучают работу организаций потребкооперации Беларуси по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции (картофеля и овощей), мяса и молока (с посещением организаций).

Кроме того, члены делегации высказали заинтересованность в поставках белорусской мясной, молочной и плодоовощной продукции в Липецкую область. В частности, эти вопросы обсуждались 7-8 февраля в рамках встреч и переговоров в Белкоопсоюзе, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, МАРТ.

На практике работа белорусской потребкооперации была изучена членами липецкой делегации 7 февраля на базе Поставского райпо – одной из ведущих организаций в системе Белкоопсоюза.

По заверениям Н. Киреева, члены делегации были впечатлены уровнем применяемых на данном предприятии технологий, который на порядок выше тех, которые применяются в Липецкой области.

В ходе встречи в Минсельхозпроде стороны обсудили возможность осуществления прямых поставок белорусской продовольственной продукции не только системе потребкооперации Липецкой области, но и в сетевые компании области, а также обменялись контактами с целью практической реализации достигнутых договоренностей.

В рамках встречи в МАРТ с заместителем министра Эдвардом Матулисом белорусская сторона отметила, что взаимодействие с Липецкой областью происходит на регулярной основе.

Э. Матулисом было подчеркнуто, что свидетельством интенсивного развития белорусско-липецких отношений стали результаты двустороннего товарооборота по итогам 2016 года, который увеличился на 20,4% и составил 248,8 млн. долларов США. В результате по данному показателю среди всех российских регионов Липецкая область поднялась с 23-го места в 2015 году на 17-е в 2016 году.

В свою очередь липецкая сторона проинформировала об особенностях потребкооперации в Липецкой области, пользующейся более широкой, чем в Беларуси поддержкой государства. В частности, российские кооператоры получают субсидии на оплату топлива для автомагазинов и закупку автомобильной техники. Также Н.Киреев сообщил об отсутствии глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в Липецкой области и принятом главой администрации области Олегом Королевым решении развития кооперационного движения.

По итогам встречи липецкая сторона пригласила белорусов в ближайшее время посетить Липецкую область.
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