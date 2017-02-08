Постановлением Совета министров №101 от 07.02.2017 одобрены проекты международной технической помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, одобрены такие проекты, как ”Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь“; ”Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси“; ”Установка ветротурбины в Республике Беларусь“.

Координацию и контроль за реализацией проекта международной технической помощи ”Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь“ обеспечивает Министерство экономики, проекта ”Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси“ – Министерство труда и социальной защиты, проекта ”Установка ветротурбины в Республике Беларусь“ – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.