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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
10:07 09.02.2017
Постановлением Совета министров №101 от 07.02.2017 одобрены проекты международной технической помощи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, одобрены такие проекты, как ”Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь“; ”Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси“; ”Установка ветротурбины в Республике Беларусь“.
Координацию и контроль за реализацией проекта международной технической помощи ”Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь“ обеспечивает Министерство экономики, проекта ”Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси“ – Министерство труда и социальной защиты, проекта ”Установка ветротурбины в Республике Беларусь“ – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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