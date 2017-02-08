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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЮНИСЕФ
09:08 09.02.2017
Делегация Беларуси принимает участие в сессии Исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которая проходит 7-9 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в своем выступлении заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН, заместитель председателя Бюро Исполнительного совета ЮНИСЕФ Ирина Величко положительно оценила взаимодействие с Представительством ЮНИСЕФ в нашей стране. Подчеркнуто, что в течение тридцати лет фонд является надежным партнером Беларуси в выполнении национальных интересов по защите прав детей.
В ходе заседания заместитель руководителя белорусской миссии также приняла участие в дискуссии по подготовке стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018-2021 годы.
И.Величко отметила, что для Беларуси критически важно, чтобы международная помощь в целях развития осуществлялась с учетом потребностей и национальных особенностей развивающихся стран, в том числе стран со средним уровнем дохода, к которым относится и Беларусь.
Заместитель постоянного представителя также выразила надежду, что в новом стратегическом плане найдут свое должное отражение вопросы поддержки семьи, поскольку именно семья создает защитную оболочку от внешних угроз для ребенка, формирует атмосферу любви и понимания, что полностью совпадает с мандатом ЮНИСЕФ, предусматривающего создание безопасной среды для детей.
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