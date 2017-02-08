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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИВАЕТ ДОЛЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
17:20 08.02.2017

Беларусь увеличивает долю готовой продукции на российском рынке. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, комментируя участие белорусских предприятий в выставке «Продэкспо-2017» в Москве.

По его словам, Беларусь в 2016 году существенно увеличила экспорт готовой мясной продукции в Россию.

«Если говорить об экспорте, то мы увеличиваем долю готовой продукции на российском рынке. За прошлый год увеличили экспорт готовой мясной продукции практически до 50% к уровню 2015 года. Мы стали больше поставлять не сырья, а именно готовой продукции. Это означает, что основная доля переработки сохраняется в нашей стране», — подчеркнул он.

А. Богданов считает, что белорусские предприятия хорошо представлены на «Продэкспо-2017».

«Новые бренды, новые виды упаковки, современные маркетинговые решения — отличительные особенности белорусских экспонентов на выставке», – отметил он.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности обратил внимание, что интерес к продукции из Беларуси огромный, возле каждого стенда большие очереди и идут оживленные переговоры.

«Важно и то, что у самих российских предприятий — большой интерес к нашей продукции. Наши коллеги и партнеры переживают, чтобы не было никаких ограничений в поставках белорусской продукции, поскольку они работают на нашем сырье. Мы также провели ряд встреч и переговоров о поставках нашей продукции на рынки Юго-Восточной Азии», — сообщил А. Богданов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, более 70 белорусских предприятий принимают участие в 24-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017», которая проходит в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр».

В частности, белорусская молочная промышленность представлена предприятиями «Бабушкина крынка», Глубокский молочно-консервный комбинат, Пружанский молочный комбинат, «Беловежские сыры», «Молочный мир», «Здравушка-милк», «Милкавита». Мясную продукцию привезли на выставку Брестский, Витебский, Бобруйский, Волковысский, Слуцкий мясокомбинаты, Березовский мясоконсервный комбинат, «Инко-фуд», агрокомбинат «Дзержинский», Калинковичский мясокомбинат. Кондитерские изделия и напитки демонстрируют предприятия «Спартак», «Коммунарка», «Красный мозырянин», «Красный пищевик», «Слодыч», «Минск Кристалл», Минский завод безалкогольных напитков, «Лидское пиво», «Криница». Хлебопекарную отрасль Беларуси представляют Минский комбинат хлебопродуктов, «Гроднохлебпром», Слуцкий комбинат хлебопродуктов, «Лидахлебопродукт».
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