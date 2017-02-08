Возможность открытия сервисного центра по гарантийному и послегарантийному обслуживанию техники «АМКОДОР» в Костромской области (Россия) обсуждалась в ходе посещения губернатором региона Сергеем Ситниковым ОАО «АМКОДОР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества в сфере поставки в Костромскую область дорожно-строительной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники.

За первый месяц этого года в Костромскую область продано машин «АМКОДОР» больше, чем за весь прошлый год; а после визита делегации Костромской области ожидается, что продажи техники «АМКОДОР» в этом регионе будут активизированы.