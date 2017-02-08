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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМОКОДОР МОЖЕТ ОТКРЫТЬ СВОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
16:28 08.02.2017
Возможность открытия сервисного центра по гарантийному и послегарантийному обслуживанию техники «АМКОДОР» в Костромской области (Россия) обсуждалась в ходе посещения губернатором региона Сергеем Ситниковым ОАО «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества в сфере поставки в Костромскую область дорожно-строительной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники.
За первый месяц этого года в Костромскую область продано машин «АМКОДОР» больше, чем за весь прошлый год; а после визита делегации Костромской области ожидается, что продажи техники «АМКОДОР» в этом регионе будут активизированы.
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