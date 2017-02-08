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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ BALTTOUR-2017 В РИГЕ
15:31 08.02.2017
Беларусь представила свой туристический потенциал на 24-й Международной выставке-ярмарке Balttour-2017, которая прошла 3-5 февраля в Риге (Латвия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Латвии, участие в презентации приняли представители управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета, туристического компаний «АБФФ-Путешествие», «БелАгроТрэвел», «Илва», Рaradise Travel и санатория имени Ленина.
Посол Беларуси в Латвии Марина Долгополова посетила на выставке экспозицию государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща».
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