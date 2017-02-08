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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО РАСПОРЯДИЛСЯ СОЗДАТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 26-Й ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ ПА ОБСЕ
14:23 08.02.2017
Создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко возглавит оргкомитет. В его состав также войдут еще более 30 человек, в числе которых министры, руководители различных ведомств и учреждений.
Республиканскому организационному комитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также проведение этого международного форума на высоком организационном уровне.
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