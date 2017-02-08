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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ МЕСТ ХРАНЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
13:35 08.02.2017

Беларусь готова принять в феврале 2017 года специалистов Россельхознадзора с целью проведения совместных обследований мест хранения и производства растительной продукции белорусского происхождения. Об этом заявил директор ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству карантину и защите растений Республики Беларусь» Александр Пискун 7 февраля во время переговоров в формате телеконференции с заместителем руководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене.

Как сообщаетРоссельхознадзор, инициатором переговоров выступила российская сторона.

Начиная переговоры, Ю. Швабаускене выразила обеспокоенность увеличением поставок растительной продукции происхождением из Беларуси на территорию России, а именно моркови в 2,6 раз, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза.

В ответ А. Пискун привел статистические данные по объёмам производства, площадям возделывания, урожайности вышеуказанной продукции и сообщил о подготовке официального ответа в ближайшее время.

Российская сторона отметила необходимость ускорения процедуры рассмотрения и согласования проекта протокола между Министерством сельского хозяйства России и Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси об организации обмена информацией о перемещении подкарантинной продукции, подлежащей государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору) между Россией и Беларусью.

Белорусская сторона уже в который раз подтвердила заинтересованность по внедрению ФГИС «Аргус-Фито» в Беларуси и сообщила о возможном сроке согласовании проекта протокола в первой декаде марта 2017 года.
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