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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» И КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ CITIC CONSTRUCTION ОБСУЖДАЮТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
11:48 08.02.2017

В концерне «Белнефтехим» состоялись переговоры с делегацией китайской компании СITIC Construction Co., Ltd (CITIC Construction), которую представляли вице-президент компании, глава дивизиона Евразии Ян Цзяньцян, глава представительства компании в Республике Беларусь Ли Цзиньтун, а также его заместитель Игорь Прохоцкий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, стороны сотрудничают при реализации таких инвестиционных проектов в организациях Белнефтехима, как строительство новой этилен-пропиленовой установки на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» (совместно с компанией SINOPEC), азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот» и второй очереди комплекса по производству полиэфирной продукции в ОАО «Могилевхимволокно». Обсуждены стадии реализации названных проектов и возможности участия в них китайской компании.

Ян Цзяньцян также выразил заинтересованность CITIC Construction в приобретении пакета акций ОАО «ГИАП», учитывая его высокую репутацию как ведущего проектного института в сфере нефтехимических производств в Республике Беларусь.

Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко поблагодарил руководство CITIC Construction за организацию стажировок специалистов концерна на аналогичных предприятиях в Китайской Народной Республике. Уже в феврале на стажировку направляется вторая группа представителей белорусского нефтехимического комплекса.

Глава концерна также предложил бизнесу Китая принять участие в освоении производственной площадки на территории бывшего завода искусственного волокна в Могилеве.

Руководитель китайской делегации Ян Цзяньцян проинформировал, что CITIC Construction, одна из 50 самых известных в мировом рейтинге строительных компаний, в 2016 году подписала новых контрактов на сумму около 5,6 млрд долларов США.

Компания реализует на территории Республики Беларусь ряд других крупных проектов, однако концерн «Белнефтехим» – основной партнер CITIC Construction в Беларуси, и компания надеется внести свой существенный вклад в модернизацию нефтехимической отрасли.

Стороны обсудили ряд конкретных новых направлений сотрудничества, и Ян Цзяньцян выразил уверенность, что при продолжении активного содействия концерна все договоренности смогут быстро перейти в практическую плоскость.
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