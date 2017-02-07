Глава белорусского правительства Андрей Кобяков считает перспективной промышленную кооперацию с Костромской областью. Об этом он заявил 7 февраля на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

По его словам, успешные примеры такого взаимодействия уже есть - речь идет о Минском моторном заводе и Костромском заводе автокомпонентов.

"Пока по небольшой номенклатуре идет взаимодействие, можно было бы расширить. Мы знаем, что вас интересует станкостроение - у нас есть определенные наработки", - пояснил премьер-министр. Беларусь и Костромская область могли бы совместно производить продукцию, которая была бы востребована не только на территории Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в аграрном секторе Беларусь готова поделиться технологиями выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, а также изучить опыт Костромской области в этой сфере. Российский регион проявляет интерес к белорусской сельхозтехнике - зерно- и кормоуборочным комбайнам, тракторам. Беларусь может предоставить технику любой комплектации с учетом почвенно-климатических условий Костромской области. За последние годы в стране построено немало новых молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов - опытом создания таких объектов белорусские специалисты тоже готовы поделиться. Интерес представляют взаимные поставки продовольствия.

Кроме того, возможно сотрудничество в сфере строительства и ЖКХ

"Мы очень активно присутствуем на российском рынке строительства жилья. В Калуге построены целые белорусские кварталы, есть планы по Новгородской, Псковской областям. Присутствуем мы и в Ленинградской области", - отметил Андрей Кобяков.

Беларусь и Костромская область также намерены развивать туризм, образование, науку.

По итогам встречи подписано соглашение между правительством Беларуси и администрацией Костромской области России о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.