|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОБЯКОВ СЧИТАЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ С КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
10:43 08.02.2017
Глава белорусского правительства Андрей Кобяков считает перспективной промышленную кооперацию с Костромской областью. Об этом он заявил 7 февраля на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.
По его словам, успешные примеры такого взаимодействия уже есть - речь идет о Минском моторном заводе и Костромском заводе автокомпонентов.
"Пока по небольшой номенклатуре идет взаимодействие, можно было бы расширить. Мы знаем, что вас интересует станкостроение - у нас есть определенные наработки", - пояснил премьер-министр. Беларусь и Костромская область могли бы совместно производить продукцию, которая была бы востребована не только на территории Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в аграрном секторе Беларусь готова поделиться технологиями выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, а также изучить опыт Костромской области в этой сфере. Российский регион проявляет интерес к белорусской сельхозтехнике - зерно- и кормоуборочным комбайнам, тракторам. Беларусь может предоставить технику любой комплектации с учетом почвенно-климатических условий Костромской области. За последние годы в стране построено немало новых молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов - опытом создания таких объектов белорусские специалисты тоже готовы поделиться. Интерес представляют взаимные поставки продовольствия.
Кроме того, возможно сотрудничество в сфере строительства и ЖКХ
"Мы очень активно присутствуем на российском рынке строительства жилья. В Калуге построены целые белорусские кварталы, есть планы по Новгородской, Псковской областям. Присутствуем мы и в Ленинградской области", - отметил Андрей Кобяков.
Беларусь и Костромская область также намерены развивать туризм, образование, науку.
По итогам встречи подписано соглашение между правительством Беларуси и администрацией Костромской области России о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
Курсы в банках
на 08.02.2017
Конвертация в банках
на 08.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте