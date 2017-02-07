Беларусь готова предложить Костромской области широкий спектр техники. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 7 февраля на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

"Костромская область - давний надежный партнер Беларуси. Однако мы отдаем себе отчет в том, что не все резервы задействованы в полной мере. Мы должны и имеем возможность серьезно прибавить: объем товарооборота в 2015 году составил порядка $100 млн, в 2016 году была тенденция к стабилизации, но эти цифры очень далеки от реальных возможностей, потенциала, которым мы обладаем", - отметил Андрей Кобяков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в связи с этим он предложил обсудить на встрече пути решения проблемных вопросов, что поможет активизировать прежде всего торгово-экономическое сотрудничество.

Беларусь готова предложить Костромской области современную дорожную, строительную, коммунальную, пассажирскую технику. При реализации техники возможно применение различных финансовых механизмов, например, лизинга, льготного кредитования. "Это уже испытанные в Российской Федерации инструменты продвижения белорусской промышленной продукции, поэтому можем обсудить эту тему и поискать возможности сотрудничества", - добавил Андрей Кобяков.